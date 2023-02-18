"Циганков – це щось інше. Нам пощастило мати його у своїй команді.

"Навіжений": Ла Ліга оголосила вердикт Циганкову

Оріоль Ромеу, Янхель Еррера і Циганков – диференційовані гравці. Але це ще далеко не найкраща версія Віктора, оскільки він не грав протягом двох місяців і приїхав з країни з іншою мовою та звичаями", – цитує Мічела Marca.

Нагадаємо, напередодні українець вперше вийшов у старті і одразу ж відзначився голом і асистом у воротах Альмерії.

Циганков оформив дебютний гол та асист в Іспанії – Жирона забила 6, українець став одним із найкращих