"Це ще далеко не найкраща версія Циганкова": наставник Жирони оцінив гольовий дебют українця
11:25 - Читать на русском
Головний тренер Жирони Мічел Санчес прокоментував гру Віктора Циганкова у матчі 22-го туру Ла Ліги проти Альмерії (6:2).
34’ Віктор Циганков
36’ Родріго Рікельме
43’ Хаві Ернандес
77’ Іван Мартін
79’ Крістіан Стуані
Ларджі Рамазані 66’
Ель-Білаль Туре 81’
34’ Віктор Циганков
36’ Родріго Рікельме
43’ Хаві Ернандес
66’ Ларджі Рамазані
77’ Іван Мартін
79’ Крістіан Стуані
81’ Ель-Білаль Туре
"Циганков – це щось інше. Нам пощастило мати його у своїй команді.
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Оріоль Ромеу, Янхель Еррера і Циганков – диференційовані гравці. Але це ще далеко не найкраща версія Віктора, оскільки він не грав протягом двох місяців і приїхав з країни з іншою мовою та звичаями", – цитує Мічела Marca.
Нагадаємо, напередодні українець вперше вийшов у старті і одразу ж відзначився голом і асистом у воротах Альмерії.
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