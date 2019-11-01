Три українці стали чемпіонами Латвії у складі Риги

ФК Рига достроково гарантувала собі золоті медалі чемпіонату Латвії.

У матчі 30-го туру чемпіонату Латвії Рига зіграла в нічию (1:1) у дербі зі столичним РФШ, який перебуває на другому місці, за два тури до завершення першості ставши недосяжною на вершині таблиці.

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Золоті медалі також отримають три українці – нападники Роман Дебелко і Мирослав Славов, а також півзахисник В'ячеслав Шарпар. Всі вони виступають за Ригу лише з літа поточного року. Дебелко в рамках чемпіонату забив шість голів, Славов – три, Шарпар – два.

Нагадаємо, в попередньому році ФК Рига також стала чемпіоном. Тоді її вперше в історії до цього звання привів нинішній наставник Зорі Віктор Скрипник.

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