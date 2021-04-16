Форвард збірної України налаштований владнати всі питання щодо свого переходу у новий колектив до початку Євро-2020, інформує HLN.

Курйозний дубль Безуса приніс перемогу Генту в чемпіонаті – Яремчук долучився до першого взяття воріт

Яремчук хоче завершити все до чемпіонату Європи, щоб можна було сконцентруватись на турнірі сповна. За інформацією джерела, Гент на фоні таких побажань Романа визначився із фінансовою стороною питання. "Буйволи" хочуть виручити за трансфер близько 20 мільйонів євро, а мінімальна сума – 15 млн.

Нагадаємо, Яремчук приєднався до Гента у 2017-му із Динамо. Контракт Романа з бельгійцями чинний до 2025 року, а портал Transrermarkt оцінює його в 13 млн. У нинішньому сезоні нападник провів 36 матчів, в яких відзначився 6 асистами та 18 голами.

До слова, Євро-2020 для України розпочнеться 13 червня матчем з Нідерландами. У групі С "синьо-жовті" також зіграють з Північною Македонією (17-го) та Австрією (21-го).

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