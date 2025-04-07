Незважаючи на скандальний галас навколо приїзду Франческо Тотті до Москви, екс-капітан Роми все ж пішов на цей крок.

Тотті прибув до Москви і вже встиг сфотографуватися з футболкою однієї з букмекерських контор, яка є організатором Міжнародного конкурсу RB Award.

"Без проблем поїхав би до Києва з тією ж метою": Тотті вперше назвав причину, через яку міг би відмовитися їхати в Росію

Раніше багато відомих італійців розкритикували легенду Роми за його бажання приїхати в Росію в розпал її загарбницької війни проти України. Сам Тотті на цю критику відповів, що скасував би відвідування цього заходу, якби отримав прохання від компетентного органу. Також він додав, що "без проблем вирушив би до Києва з тією ж метою".

Нагадаємо, що на початку війни Рома публічно підтримала Україну. У матчі з Аталантою римляни вийшли на поле у футболках, на яких було зображено серце в жовто-синіх кольорах.