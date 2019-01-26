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Тлумак розповів, коли Михалик може повернутися у Волинь

09:39 381 Читать на русском
Тлумак розповів, коли Михалик може повернутися у Волинь
Тарас Михалик / Фото ФК Локомотив

Головний тренер Волині Андрій Тлумак зізнався, що у луцькому клубі чекають на захисника Локомотива Тараса Михалика.

"З радістю готові прийняти в наші дружні ряди Тараса, з яким у нас гарні стосунки, але зараз цей трансфер, на жаль, неможливий.

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Ви повинні розуміти, що у Михалика чинний контракт з Локомотивом, а змагатися з цим клубом фінансово ми поки не в змозі. Тому вирішили відкласти розмову з футболістом до літа, коли він стане вільним агентом і зможе абсолютно безперешкодно перейти в будь-яку команду", – підсумував Тлумак Footboom.

Зазначимо, Михалик виступає у Локомотиві з 2013 року. У липні минулого року українець продовжив контракт з московським клубом на один рік.

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