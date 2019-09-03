"Ти обрав правильний клуб", – гравці збірної України привітали Коноплянку з трансфером в Шахтар

Гравці збірної України радісно зустріли новачка донецького Шахтаря Євген Коноплянку.

Євген Коноплянка отримав привітання від партнерів по збірній України з переходом до донецького Шахтаря, передає Footboom.

Коноплянка перейшов у Шахтар

"Ти обрав найкращий клуб", – так зустрів Коноплянку Олександр Зінченко. Відзначимо, що більша частина гравців зустріли Євгена зі схрещеними руками – так званими "молотками" – символом Шахтаря. Окрім футболістів донецького клубу, вінгера так привітали і екс-динамівці Андрій Ярмоленко та Роман Безус.

Нагадаємо, збірна України проведе матч відбору до Євро-2020 проти Литви 7-го вересня, а 10-го зустрінеться з Нігерією.

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