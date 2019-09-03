toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ЄВГЕН КОНОПЛЯНКА ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Ти обрав правильний клуб", – гравці збірної України привітали Коноплянку з трансфером в Шахтар

13:40 409 Читать на русском
"Ти обрав правильний клуб", – гравці збірної України привітали Коноплянку з трансфером в Шахтар
Євген Коноплянка / фото ФК Шахтар

Гравці збірної України радісно зустріли новачка донецького Шахтаря Євген Коноплянку.

Євген Коноплянка отримав привітання від партнерів по збірній України з переходом до донецького Шахтаря, передає Footboom.

Коноплянка перейшов у Шахтар

"Ти обрав найкращий клуб", – так зустрів Коноплянку Олександр Зінченко. Відзначимо, що більша частина гравців зустріли Євгена зі схрещеними руками – так званими "молотками" – символом Шахтаря. Окрім футболістів донецького клубу, вінгера так привітали і екс-динамівці Андрій Ярмоленко та Роман Безус.

Нагадаємо, збірна України проведе матч відбору до Євро-2020 проти Литви 7-го вересня, а 10-го зустрінеться з Нігерією.

Коноплянка в Шахтарі: Зрада філософії та проблема для збірної України, або 4 перестороги найгучнішого трансферу літа

blog_ava
Шахтар визначився з ігровими номерами для Коноплянки та Вітао
09:15
4913
Теги
Трансфери Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Шахтар Шахтар Україна Україна Збірна України Трансфери Шахтаря Роман Безус Роман Безус Євген Коноплянка Євген Коноплянка
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар підписав гравця збірної Бразилії U-21
    Україна — 00:313882 Шахтар підписав гравця збірної Бразилії U-21
1
дн
:
2
год
:
43
хв
Минай
17:00
Балкани
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук