Татарков став гравцем солігорського Шахтаря

Микита Татарков перейшов у білоруський клуб.

Офіційний сайт солігорського Шахтаря оголосив про підписання українського хавбека Микити Татаркова. За даними FootBoom, контракт футболіста розрахований на 2 роки.

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Зауважимо, що останнім клубом 24-річного півзахисника був одеський Чорноморець, крім того Татарков виступав за запорізький Металург.

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До слова, чемпіонат Білорусі 2019-го року ще не розпочався, минулого року нова команда українця посіла 2 місце у чемпіонаті. У Шахтарі з Солігорська також виступає Василь Прийма.