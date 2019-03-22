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Татарков став гравцем солігорського Шахтаря

19:58 298 Читать на русском
Татарков став гравцем солігорського Шахтаря
Микита Татарков / FootBoom

Микита Татарков перейшов у білоруський клуб.

Офіційний сайт солігорського Шахтаря оголосив про підписання українського хавбека Микити Татаркова. За даними FootBoom, контракт футболіста розрахований на 2 роки.

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Зауважимо, що останнім клубом 24-річного півзахисника був одеський Чорноморець, крім того Татарков виступав за запорізький Металург.

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До слова, чемпіонат Білорусі 2019-го року ще не розпочався, минулого року нова команда українця посіла 2 місце у чемпіонаті. У Шахтарі з Солігорська також виступає Василь Прийма.

Теги
Світ Микита Татарков Микита Татарков Шахтар Солігорськ Шахтар Солігорськ Білорусь Українці за кордоном
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