"А ось і той Владислав Супряга, якому 2-3 роки тому роздавали шалені аванси. Здається, він повернувся. Оперативним методом позбувся дискомфорту, який сковував його маневреність і швидкість (за оцінками лікарів аж на 40%).

Лідер Першої ліги націлився на Супрягу й Тотовицького, – ЗМІ

А ще, нарешті, завів нові серйозні стосунки. Ось ці метаморфози і дають результат. Вже другий гол на зборах.

Такого Супрягу Динамо явно захоче залишити. Інформація про Полісся не відповідає дійсності. З житомирянами кияни вже довгий час ведуть перемовини лише щодо переходу Олександра Андрієвського. А Супря, швидше за все, залишиться у Києві. Даю на це 70%. Інші 30% залишу на ймовірний переїзд в Туреччину (але не в Трабзонспор)", – написав Бурбас у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, після повернення з провальної оренди в Сампдорії Супряга не встиг зіграти за Динамо в офіційних матчах жодної хвилини і зазнав важкої травми. Востаннє чемпіон світу U-20 забивав на клубному рівні ще 23 вересня 2020 року – в матчі проти Гента у кваліфікації ЛЧ.

Нападник вже встиг відзначитись двома голами на зборах у Туреччині – у ворота румунської Унірі та данського Вайле.

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