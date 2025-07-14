Ільвес зустрівся з ВПС у матчі 16-го туру чемпіонату Фінляндії. Результат та огляд зустрічі читайте в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Фінляндії 2025, 16-й тур

Ільвес – ВПС – 3:2

Голи: Ветелі, 23, Рід, 85, (аг.), Седербек, 89 – Фолл, 48, Поповіч, 75, (аг.)

Ільвес після розгромної поразки (0:6) від Шахтаря у першому матчі протистояння в Лізі Європи мав намір перервати невдалу серію (перед цим – нічия у поєдинку чемпіонату). Гра почалась непогано – Ветелі вивів Ільвес вперед на 23-й хвилині.

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Але на старті другої половини Фолл зрівняв рахунок, а на 75-й Поповіч відправив м'яч у власні ворота. Вирівняти становище вдалось теж завдяки автоголу, у свої ворота забив Рід. А Седербек голом на 89-й хвилині приніс перемогу Ільвесу (3:2).

До слова, матч-відповідь проти Шахтаря у кваліфікації Ліги Європи запланований на 17 липня, початок о 19:00.

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