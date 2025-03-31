Українець вийшов у основі Байєра U-19 на матч проти однолітків з Бохума. Поєдинок обіцяв бути напруженим, адже зустрічались перша та друга команда групи С молодіжної ліги Німеччини.

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Бохум виграв перший тайм, але по перерві Байєр влаштував камбек. Запустив його якраз Степанов, пробивши у дев'ятку зі зручної передачі партнера. 17-річний українець відсвяткував взяття воріт у потужному стрибку, здійнявши руку догори, як це робив Ерлінг Холанд. Степанов справді демонструє потенціал серйозного нападника – гол у п'ятому матчі поспіль, вершина списку бомбардирів молодіжної ліги, загалом по сезону 18+3 у 25 поєдинках.

Байєр вирвав перемогу буквально в останній атаці на 90+6-й хвилині. Степанов не став летіти на високу подачу і залишив м'яч Калбріфу, якому було значно зручніше замикати – 2:1. Байєр все ще поступається Бохуму одним пунктом, але обидві команди гарантували собі вихід у плей-офф за два тури до фінішу групового етапу.

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