Майстер спорту з бадмінтону Артур Бурлака пішов у засвіти.

У віці 36 років зупинилося серце українського бадмінтоніста Артура Бурлаки. Про це повідомляє прес-служба Федерації бадмінтону України.

Причина смерті спортсмена не називається. Артур був майстром спорту з бадмінтону, після завершення спортивної кар’єри уродженець Миколаєва працював тренером, присвятивши себе вихованню нових спортсменів.

"Для нас він назавжди залишиться прикладом доброти, відданості справі та щирої любові до життя. Світла памʼять та щирі співчуття близьким!", – йдеться в повідомленні Федерації бадмінтону України.

