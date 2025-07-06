Пішла з життя українська шахістка Лідія Семенова.

"З глибоким сумом сповіщаємо, що 4 липня на 75-му році пішла з життя легендарна українська шахістка та міжнародний гросмейстер Лідія Костянтинівна Семенова.

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Семенова ставала чемпіонкою Всесвітньої жіночої шахової олімпіади (1984) у складі збірної СРСР та срібною призеркою (1992) у складі збірної України, учасницею фінального матчу претенденток за звання чемпіонки світу (1984), чемпіонкою СРСР (1978) та України (1997), переможницею та призеркою численних національних та міжнародних змагань.

Висловлюємо глибоке та щире співчуття її рідним та близьким", – повідомила прес-служба Федерації шахів України.

Додамо, що в 1985 році Лідія Семенова займала сьоме місце у світовому рейтингу шахісток.

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