На 72-му році життя помер легендарний учасник WWE Халк Хоган. Про це повідомили TMZ Sports з посиланням на близьке оточення реслера.

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Причиною смерті американця називають зупинку серця.

Халк був 12-разовим чемпіоном світу WWE у важкій вазі. Хогана було введено до Зали слави WWE у 2005 році, але у 2015-му його прибрали звідти через расистські звинувачення. У 2020 році Халк повернувся у WWE попри свій не молодий вік.

Також Хоган активно підтримав політичну діяльність Дональда Трампа та знімався у кіно: його камео можна побачити в фільмах "Роккі 3", "Гремліни" та інших стрічках.

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