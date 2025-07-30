Українська кіберспортивна команда Natus Vincere потрапила у плей-офф мейджору в Кельні.

NAVI пробилися до стадії 1/4 фіналу IEM Cologne-2025. Українська команда з CS2 здобула перемогу над FaZe Clan у фінальному матчі групи B та забезпечила собі місце у плей-оф турніру.

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У чвертьфіналі суперником Natus Vincere стане команда The MongolZ, що посіла друге місце у групі A. Гра відбудеться 1 серпня, початок – о 16:45 за київським часом.

Призовий фонд турніру – 1 мільйон доларів.

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