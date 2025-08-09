Марта Костюк зустрілася з Татьяною Марією у 1/32 фіналу тисячника в США. Результат і звіт про матч – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 1000, Цинциннаті (США), хард, 1/32 фіналу

Татьяна Марія (Німеччина, WTA № 41) – Марта Костюк (Україна, WTA № 27) – 0:2 (0:6, 1:6)

Стародубцева поступилася француженці в тригодинному поєдинку та вилетіла зі супертурніру в Цинциннаті

Марта Костюк розпочала свої виступи на турнірі WTA 1000 у Цинцинатті з поєдинку проти Татьяни Марії. Попри ще не до кінця заліковану травму зап'ястя українка розпочала гру з брейку. Німкеня явно була шокована таким стартом, але Марта не збиралася зупинятися й оформила "бублик" для суперниці – 6:0 в першому сеті.

В другій партії продовжилось побиття Марії. Українська тенісистка не змогла виграти другий сет поспіль під нуль, але довела справу до впевненої перемоги – 6:1 з матч-пойнтом на подачі суперниці.

