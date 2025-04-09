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34-річна Харлан зупинила свій вибір на чорному Range Rover Sport. В Україні стартова ціна такого автомобіля складає понад 5 млн грн, а топові версії сягають і 11 млн.

"Моє життя – це постійний рух та нові виклики, а дорога – це не лише шлях з точки А в точку Б, а й простір для концентрації та відпочинку. І нарешті я знайшла ідеального партнера на цьому шляху – Range Rover Sport. Автомобіль, який втілює динаміку, потужність та впевненість у кожному русі. Він адаптується до будь-яких дорожніх умов так само, як і я на фехтувальній доріжці", – написала Харлан.