28-річний нападник "шпор" забив найкрасивіший гол у 2020 році за версією премії The Best – його шедевральний прохід у матчі з Бернлі не залишився поза увагою.

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У голосуванні за премію Пушкаша Сон Хин Мін випередив форварда Атлетіко Луїса Суареса та гравця Фламенго Джорджіана Де Арраскаета.

До слова, у поточному сезоні кореєць вражає результативністю – 14 голів та 7 асистів у 20 матчах.

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