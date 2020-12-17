Сон виграв нагороду Пушкаша – найкращий гол 2020 року
20:41 - Читать на русском
Корейський форвард Тоттенхема Сон Хин Мін здобув визначну нагороду наприкінці 2020 року.
28-річний нападник "шпор" забив найкрасивіший гол у 2020 році за версією премії The Best – його шедевральний прохід у матчі з Бернлі не залишився поза увагою.
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У голосуванні за премію Пушкаша Сон Хин Мін випередив форварда Атлетіко Луїса Суареса та гравця Фламенго Джорджіана Де Арраскаета.
До слова, у поточному сезоні кореєць вражає результативністю – 14 голів та 7 асистів у 20 матчах.
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