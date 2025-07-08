Розслідування смертельної ДТП, у якій загинув гравець Ліверпуля Діогу Жота та його брат Андре Сілва добігає кінця. Як повідомляє AS, попередні висновки технічної експертизи вказують, що Жота перебував за кермом Lamborghini Huracán та рухався з істотним перевищенням швидкості.

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Трагедія сталася минулого четверга вночі, коли брати їхали автострадою A-52 у напрямку Бенавенте. Вони прямували до Сантандера, щоб дістатися до поромного порту – Жота не міг летіти літаком через нещодавню операцію на легенях, тому вирішив повертатися в Англію автомобілем.

За даними слідства, на 65-му кілометрі траси авто спробувало обігнати інший транспортний засіб, але сталося розривання колеса. Після цього Lamborghini злетіло з дороги та загорілося. Обидва футболісти загинули на місці.

Джерела, знайомі з перебігом розслідування, повідомляють, що експерти виявили сліди ковзання одного з коліс, які підтверджують, що швидкість автомобіля суттєво перевищувала дозволені 120 км/год. Усі зібрані докази також свідчать, що саме Діогу Жота був за кермом у момент аварії.

Остаточні висновки розслідування будуть оприлюднені найближчим часом.

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