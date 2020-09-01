Співвласник львівських Карпат Олег Смалійчук, схоже, не зміг вберегти себе від пандемії.

Олег Смалійчук наразі перебуває у лікарні з підозрою на COVID-19, інформує SportArena з посиланням на власні джерела.

Відомий український тренер захворів на коронавірус та потребує допомоги

Про стан здоров'я співвласника "левів" наразі немає жодної інформації. До слова, вчора стало відомо, що екс-тренер Карпат Валентин Ходукін перебуває у лікарні та бореться з коронавірусом.

Зазначимо, львівська команда розпочне новий сезон Другої ліги матчем із Поділлям.

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