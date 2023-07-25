Украинские фанаты будут иметь достаточно мотивации, чтобы поддержать СК Днепр-1 в первом матче на уровне Лиги чемпионов.

Сегодня команда Кучера принимает греческий Панатинаикос в Кошице. Стартовый свисток исторического для СК Днепр-1 матча – в 21:00 по Киеву.

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