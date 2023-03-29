"Я розмовляла більше російською, англійською мовами, українську пам'ятаю тільки зі школи, але зараз, в цих умовах, звичайно я розумію, наскільки це важливо для мене особисто, для моєї сім'ї.

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Чесно кажучи, саме в Арабських Еміратах ми дуже хочемо, щоб нас бачили як українців, тому що дуже багато російськомовних тут, і ми дуже хочемо виділятися. Щоб усі чули, що ми з України, бо ми цим пишаємося.

Я вважаю, що Андрій розмовляє найкраще з нас, дітям доволі важко, але вони дуже стараються. Андрій розмовляє винятково українською мовою з дітьми, навіть з наймолодшим, щоб прищеплювати йому це з самого дитинства.

Андрій завжди зі своїми батьками та родиною розмовляв українською. Зі мною російською, а з ними – українською. Для нього це не була проблема", – розповіла Інна в інтерв’ю Анні Ребровій.

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