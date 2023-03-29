Сім'я Ярмоленка повністю перейшла на українську: "Хочемо виділятися серед російськомовних"
Інна Ярмоленко, дружина капітана збірної України Андрія Ярмоленка, зізналась, що сім'я тепер спілкується українською.
"Я розмовляла більше російською, англійською мовами, українську пам'ятаю тільки зі школи, але зараз, в цих умовах, звичайно я розумію, наскільки це важливо для мене особисто, для моєї сім'ї.
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Чесно кажучи, саме в Арабських Еміратах ми дуже хочемо, щоб нас бачили як українців, тому що дуже багато російськомовних тут, і ми дуже хочемо виділятися. Щоб усі чули, що ми з України, бо ми цим пишаємося.
Я вважаю, що Андрій розмовляє найкраще з нас, дітям доволі важко, але вони дуже стараються. Андрій розмовляє винятково українською мовою з дітьми, навіть з наймолодшим, щоб прищеплювати йому це з самого дитинства.
Андрій завжди зі своїми батьками та родиною розмовляв українською. Зі мною російською, а з ними – українською. Для нього це не була проблема", – розповіла Інна в інтерв’ю Анні Ребровій.
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