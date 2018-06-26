Швейцарія – Україна: 12 років тому українці вийшли в 1/4 ЧС-2006, досягнувши історичної вершини з рекордом Шовковського

Збірна України під керівництвом Олега Блохіна 26 червня 2006 року встановила свій рекорд на Мундіалі.

Вперше у своїй історії Україна досягла чвертьфіналу на великому турнірі серед національних команд. "Синьо-жовті" здолали опір Швейцарії у серїі післяматчевих пенальті, не пропустивши жодного гола.

Феноменальний голкіпер Динамо Олександр Шовковський тоді потягнув 2 удари з позначки, ще в одному випадку схибив суперник. Український голкіпер став першим в історії, який не пропустив жодного гола у серії пенальті на чемпіонаті світу. За Україну забивали Артем Мілевський, Сергій Ребров і Олег Гусєв. Схибив лише Андрій Шевченко.

"Ми вийдемо на чемпіонат світу з першого місця". Як Блохін дотримав слова, перший і єдиний раз вивівши збірну України на Мундіаль

Минуло 12 років, і це досягнення залишається найбільшим успіхом збірної України на чемпіонатах світу та Європи.

ЧС-2006, 1/8 фіналу Кельн, 26 червня

Швейцарія – Україна – 0:0 (0:3 по пенальті)

Саудівська Аравія – Україна: 11 років тому "синьо-жовті" здобули першу перемогу на Чемпіонаті світу