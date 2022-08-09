Штурм приймає Динамо у вирішальній зустрічі 3 раунду кваліфікації ЛЧ 2022/23. У першій грі Київ тріумфував з рахунком 1:0. Де дивитися матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Австрійцям потрібен реванш, тоді як команді Луческу достатньо відстояти мінімальну перевагу. У номінально домашньому поєдинку кияни обіграли суперника 1:0. Матч, як і онлайн-трансляція Штурм – Динамо на "Футбол 24", стартує о 21:30 за київським часом. Після першого двобою динамівці не проводили ігор. А ось Штурм втратив перемогу на полі Ріда в 3 турі внутрішнього чемпіонату. Відтак команда з Граца опустилася на 4 сходинку австрійської Бундесліги.

Штурм – Динамо: прогноз на матч-відповідь кваліфікації ЛЧ

Київський клуб може похвалитися цілком позитивною статистикою проти австрійських команд. Динамо 6 разів проходило суперників з тамтешньої Бундесліги, а вилетіло лише раз – у кваліфікації Ліги чемпіонів 1996/97 від Рапіда. Водночас "чорно-білі" виходили на українців у єврокубках лише раз. Штурму вдалося вибити Металіст з Ліги Європи 2009/10. Переможець цієї дуелі, найімовірніше, зіграє проти Бенфіки, яка розтрощила Мітьюлланд у домашньому матчі цього раунду. Хто поступиться – виступатиме на груповому етапі Ліги Європи.

Штурм – Динамо: де дивитися матч ЛЧ 2022/23

Гра відбудеться на стадіоні Грац-Лібенау. Судитиме зустріч арбітр зі Словаччини Іван Кружляк, який у минулому двічі вилучав киян у єврокубкових матчах (Дениса Гармаша та Сергія Сидорчука). В Україні матч Динамо – Штурм дивитися онлайн можна на OTT-платформі Сетанта Спорт (app.setantasports.com), а також каналі Setanta Sports, доступному, зокрема, на MEGOGO. Показ стартує о 21:00. Також матч із 15-хвилинною затримкою транслюватиме канал "2+2", починаючи з 21:45. За кордоном гру покажуть австрійські телеканали ORF 1 та ORF 1 Austria і португальський Canal 11.

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