Шовковський та ще 9 голкіперів, які зіграли найбільше матчів у єврокубках

УЄФА порахував, хто з голкіперів провів найбільше матчів у єврокубках. У топ-10 увійшов український голкіпер Олександр Шовковський.
До уваги було взято матчі Ліги чемпіонів (Кубка чемпіонів), Ліги Європи (Кубка УЄФА), Суперкубка УЄФА, Кубка кубків, Міжконтинентального кубка та Кубка Інтертото.
10. Єнс Леманн (116 матчів)
Клуби: Шальке, Борусія Дортмунд, Арсенал, Штутгарт
9. Віктор Вальдес (118 матчів)
Клуб: Барселона
Топ-10 найкращих голкіперів 21-го століття
8. Франк Рост (125 матчів)
Клуби: Вердер, Шальке, Гамбург
7. Петр Чех (127 матчів)
Клуби: Хмел, Спарта, Челсі, Арсенал
6. Олівер Кан (142 матчі)
Клуби: Карлсруе, Баварія
5. Едвін ван дер Сар (143 матчі)
Клуби: Аякс, Ювентус, Фулхем, Манчестер Юнайтед
Топ-11 голкіперів з найбільшою кількістю "сухих" матчів в АПЛ
4. Олександр Шовковський (143 матчі)
Клуб: Динамо
3. Джанлуїджі Буффон (160 матчів)
Клуби: Парма, Ювентус
2. Пепе Рейна (165 матчів)
Клуби: Барселона, Вільяреал, Ліверпуль, Наполі
1. Ікер Касільяс (178 матчів)
Клуби: Реал Мадрид, Порту