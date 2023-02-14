Шевченко "зарядив" Мілан перед дуеллю з Тоттенхемом у Лізі чемпіонів
21:32 - Читать на русском
Легенда українського футболу Андрій Шевченко записав відеозвернення до гравців своєї колишньої команди.
Мілан зійдеться з Тоттенхемом у першому поєдинку 1/8 фіналу плей-офф Ліги чемпіонів сезону 2022/23 вже сьогодні, 14 лютого. Шевченко звернувся до "россонері".
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"Привіт, друзі! Сьогоднішня ніч – особлива. Це Ліга чемпіонів. У нас величезний досвід участі ігор такого типу. Вперед, Мілане! Усі на стадіон", – заявив Шевченко.
Нагадаємо, італійський гранд уже 9 років не був представлений у плей-офф найпрестижнішого євротурніру. Матч зі "шпорами" стартує о 22:00 за київським часом.
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