Легенда українського футболу Андрій Шевченко записав відеозвернення до гравців своєї колишньої команди.

Мілан зійдеться з Тоттенхемом у першому поєдинку 1/8 фіналу плей-офф Ліги чемпіонів сезону 2022/23 вже сьогодні, 14 лютого. Шевченко звернувся до "россонері".

Мілан – Тоттенхем: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Привіт, друзі! Сьогоднішня ніч – особлива. Це Ліга чемпіонів. У нас величезний досвід участі ігор такого типу. Вперед, Мілане! Усі на стадіон", – заявив Шевченко.

Нагадаємо, італійський гранд уже 9 років не був представлений у плей-офф найпрестижнішого євротурніру. Матч зі "шпорами" стартує о 22:00 за київським часом.