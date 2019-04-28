Шеффілд Юнайтед повернувся в АПЛ після 12-річної паузи

Шеффілд Юнайтед забезпечив собі участь в англійській Прем'єр-лізі у наступному сезоні.

Шеффілд Юнайтед вийшов до елітного дивізіону англійського футболу за підсумками сезону в Чемпіоншипі.

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Нічия в матчі 45-го туру між Лідсом та Астон Віллою дозволила Шеффілду отримати дострокову путівку в АПЛ. Господарям необіхідно було обов'язково перемагати, але матч закінчився з рахунком 1:1 і Лідс позбавив себе шансів посісти другу позицію.

Таким чином, Шеффілд Юнайтед посів другу сходинку в Чемпіоншипі й не опуститься нижче цієї позиції. Востаннє команда із Шеффілда виступала в АПЛ 12 років тому.

Зазначимо, вчора стало відомо, що Норвіч забронював собі першу путівку в еліту англійського футболу.

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