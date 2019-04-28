toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛЬВІВ - ДИНАМО МАРІУПОЛЬ - ШАХТАР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЧЕЛСІ

Шеффілд Юнайтед повернувся в АПЛ після 12-річної паузи

17:22 173 Читать на русском
Шеффілд Юнайтед повернувся в АПЛ після 12-річної паузи
Шеффілд Юнайтед повернувся в АПЛ після 12-річної паузи

Шеффілд Юнайтед забезпечив собі участь в англійській Прем'єр-лізі у наступному сезоні.

Шеффілд Юнайтед вийшов до елітного дивізіону англійського футболу за підсумками сезону в Чемпіоншипі.

Визнання від ООН та побудова стадіону з дерева: найзеленіший клуб світу Форест Грін Роверс – м'ясоїдам тут не місце

Нічия в матчі 45-го туру між Лідсом та Астон Віллою дозволила Шеффілду отримати дострокову путівку в АПЛ. Господарям необіхідно було обов'язково перемагати, але матч закінчився з рахунком 1:1 і Лідс позбавив себе шансів посісти другу позицію.

Таким чином, Шеффілд Юнайтед посів другу сходинку в Чемпіоншипі й не опуститься нижче цієї позиції. Востаннє команда із Шеффілда виступала в АПЛ 12 років тому.

Зазначимо, вчора стало відомо, що Норвіч забронював собі першу путівку в еліту англійського футболу.

"Коли ми додзвонились, він вже переглянув 7 матчів Лідса": перфекціоніст Б'єлса відроджує легендарний клуб із Йоркшира

Теги
Англія Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед АПЛ Чемпіоншип
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
хв
Манчестер Юнайтед
18:30
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук