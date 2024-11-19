Контрольний матч

Шахтар – Нива Т – 3:3

Голи: Невертон, 21, Франьїч, 27, Швед, 39 – Козак, 50, 88, Посєвкін, 62

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Шахтар вирішив заповнити міжнародну паузу товариським матчем проти представника Першої ліги – тернопільської Ниви. Команда з Тернополя завершила перший етап сезону на п’ятій позиції у Групі А, набравши 16 очок у 14 матчах. Цей результат не дозволив їй вийти до чемпіонської групи, і навесні Нива змагатиметься за збереження місця в лізі.

"Гірники", своєю чергою, суттєво покращили свої результати порівняно з початком сезону. Підопічні Пушіча посідають третю сходинку в УПЛ, маючи 26 очок після 12 турів. До того ж, нещодавно Шахтар здобув важливу перемогу в Лізі чемпіонів над Янг Бойз.

Сьогоднішній товариський матч Шахтар провів без низки ключових гравців, які вирушили у збірні. У воротах "гірників" уперше за довгий час з’явився Фесюн, а капітан команди Степаненко вийшов у стартовому складі.

Рахунок у грі прогнозовано відкрив Шахтар. Бондаренко виконав точний пас на Невертона, який на швидкості обійшов захисників Ниви. Бразилець підступним ударом над ногою голкіпера спрямував м'яч у сітку воріт суперника. Вже на 27-й хвилині Шахтар подвоїв свою перевагу завдяки влучному виконанню стандарту. Після подачі з кутового голкіпер Ниви вибив м’яч кулаком, але першим на підбиранні опинився Франьїч, який добив м’яч у сітку. До кінця першого тайму рахунок був 3:0.

У другому таймі воротар Шахтаря Фесюн невдало вибив м'яч, що дозволило Козаку перехопити його і пробити під голкіпером. Незабаром гравець Ниви отримав другу жовту картку, але після домовленостей між командами матч продовжився у форматі 11 на 11. Після цього Нива знову зуміла знову скоротити відставання, реалізувавши ще один момент.

Наприкінці матчу тернопільці заробили штрафний удар, і це був неймовірний шанс для Ниви, який команда успішно використала. Козак зі стандарту феєрично пробив прямо у ворота. Матч завершився нічиєю 3:3.

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