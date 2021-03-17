"Перес може завтра зіграти, він в хорошій формі. Ймовірно, я його задію в матчі з Шахтарем. Чи непокоять мене погані цифри результативності форвардів Роми? Я не хвилююся через цифри, мої нападники виконують поставлені завдання, плідно працюють.

Шахтар – Рома: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Завтрашній матч – це не Фонсека проти Каштру, це поєдинок наших команд. Так, ми дружимо, спілкуємося. Перекинулися словами після гри в Римі. Я вболіваю за нього, за його успіхи з Шахтарем. Але завтра жодної мови про дружні відносини бути не може.

Звичайно, ми хотіли б завтра виграти. Оборона та атака однаково важливі. Ми прекрасно розуміємо, як важко буде Шахтарю, якщо ми заб’ємо бодай один гол на виїзді. Тому ми не робитимемо акцент на оборону, а докладемо максимум зусиль, щоб вразити ворота Шахтаря. У першому матчі ми добилися дуже хорошого результату, але я знаю можливості Шахтаря, знаю їхню самовіддачу. Тому ми не сподіваємося завтра здобути результат малою кров’ю. Викладемося на максимум.

У мене було багато позитивних моментів в Шахтарі. Щоразу, коли ми вигравали трофей в Україні, мене переповнювали емоції. А вигравали ми багато. Тому не можу виділити три найпам’ятніші ситуації. У мене дружина з України, син наполовину українець. Я дуже прив’язаний до цієї країни.

Моя дружина Катя – дуже відданий вболівальник Шахтаря. Але після першого матчу, коли я повернувся додому, вона була дуже задоволена перемогою Роми. Я вважаю, що це нормально – вболівати у такій ситуації за мене, за свого чоловіка. В інших випадках ми підтримуємо Шахтар, дивимося ігри, стежимо за результатами. Бажаю Шахтарю удачі в усіх матчах, крім матчів проти Роми.

Інтерес Роми до Романа Яремчука не має нічого спільного з правдою. Жодних переговорів з моєю участю не було. Я знаю, що це за гравець, мене не дивують чутки в пресі. Але так можна говорити й про кожного гравця Шахтаря, приписувати інтерес Роми. У складі Шахтаря багато гравців рівня Серії А, але зараз ми не цікавимося жодним з "гірників". Можу підтвердити, що раніше було зацікавлення в Тайсоні, однак зараз – ні", – сказав Фонсека під час передматчевої прес-конференції.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між "гірниками" та "вовками" відбудеться у четвер, 18 березня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:55.

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