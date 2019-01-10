Шахтар – Айнтрахт: УЄФА виніс рішення щодо присутності фанатів гостей на матчі Ліги Європи

УЄФА покарав Айнтрахт за поведінку вболівальників під час матчу Ліги Європи. Щоправда, суперник Шахтаря відбувся доволі легким покаранням.

Айнтрахт отримав покарання від УЄФА за поведінку своїх вболівальників у матчі 6 туру Ліги Європи проти Лаціо в Римі. Фанати палили файєри, вибігали на поле та кидали сторонні предмети.

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Німецький клуб оштрафований на 80 тисяч євро, а також отримав заборону на реалізацію квитків для своїх прихильників на найближчий гостьовий матч Ліги Європи. Щоправда, покарання в частині заборони продажу квитків містить випробувальний термін тривалістю у 2 роки, інформує офіційний сайт Організації.

Це означає, що фанати Айнтрахта зможуть відвідати поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря. Щоправда, УЄФА поки не підтвердив проведення матчу в Харкові.

Поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Айнтрахтом пройдуть 14 та 21 лютого.