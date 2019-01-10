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Шахтар – Айнтрахт: УЄФА виніс рішення щодо присутності фанатів гостей на матчі Ліги Європи

20:05 487 Читать на русском
Шахтар – Айнтрахт: УЄФА виніс рішення щодо присутності фанатів гостей на матчі Ліги Європи
Уболівальники франкфуртців / фото: Journal Frankfurt

УЄФА покарав Айнтрахт за поведінку вболівальників під час матчу Ліги Європи. Щоправда, суперник Шахтаря відбувся доволі легким покаранням.

Айнтрахт отримав покарання від УЄФА за поведінку своїх вболівальників у матчі 6 туру Ліги Європи проти Лаціо в Римі. Фанати палили файєри, вибігали на поле та кидали сторонні предмети.

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Німецький клуб оштрафований на 80 тисяч євро, а також отримав заборону на реалізацію квитків для своїх прихильників на найближчий гостьовий матч Ліги Європи. Щоправда, покарання в частині заборони продажу квитків містить випробувальний термін тривалістю у 2 роки, інформує офіційний сайт Організації.

Це означає, що фанати Айнтрахта зможуть відвідати поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря. Щоправда, УЄФА поки не підтвердив проведення матчу в Харкові.

Поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Айнтрахтом пройдуть 14 та 21 лютого.

Ліга Європи1/16 фіналу

Шахтар - Айнтрахт Франкфурт: Четвер 14 лютого 2019

Шахтар
до матчу
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хв
Айнтрахт Франкфурт
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