Сестра Мілевського: В Динамо з Артемом вчинили абсолютно нечесно

Ксенія Мілевська – сестра екс-форварда збірної України – вважає, що київське Динамо вчинило з Артемом не зовсім чесно.

"Чи це було найважче десятиліття у житті Артема? Думаю, що так – 100 відсотків. Ось тому зараз цей трофей (чемпіонський титул Білорусі – прим. "Футбол 24") відчувається у десять разів сильніше. Та й вік дається взнаки, Артему у січні – 35.

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Найважчими для нього видалися перші кілька років (після відходу з Динамо – прим. "Футбол 24"). Тому що ситуація була одна, а потім різко все змінилося. І образа там була, і все інше, пов’язане з президентом і зі ставленням до мого брата. Скільки сил та емоцій віддав Артем!

Доля провини, звісно, і на ньому. Однак, якщо покласти на терези те, що він зробив для Динамо, і його дрібні відхилення від курсу, то, вважаю, з ним вчинили абсолютно нечесно", – розповіла Ксенія Мілевська.

Нагадаємо, 34-річний Мілевський покинув Динамо у 2013-му на правах вільного агента. В першій команді "біло-синіх" уродженець Білорусі провів більше десяти років.

Повну версію інтерв'ю із рідною сестрою Артема Мілевського: "Побачивши брата, я заплакала" читайте на "Футбол 24".