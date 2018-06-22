Сампаолі у разі звільнення отримає компенсацію у 20 млн доларів

Якщо Федерація футболу Аргентини вирішить звільнити Хорхе Сампаолі, то змушена буде заплатити йому чималеньку суму.

Як відомо, Аргентина зазнала розгромної поразки від Хорватії.

Аргентина – Хорватія – відео голів та огляд матчу

Після матчу аргентинські футболісти попросили Сампаолі покинути свій пост та не керувати командою в матчі проти Нігерії, повідомляє TyC Sport.

Новим керманичем Аргентини може стати Хорхе Бурручага.

Також повідомляється, що контракт Хорхе Сампаолі з Асоціацією футболу Аргентини розрахований на п'ять років. Він може бути розірваний після Кубка Америки-2019. Якщо звільнення станеться до цього турніру, Хорхе Сампаолі отримає компенсацію в розмірі 20 мільйонів доларів.

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