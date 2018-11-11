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Зидан интересует 4 европейских топ-клуба – есть огромная неожиданность, – Don Balon

16:42 296 Читати українською
Зидан интересует 4 европейских топ-клуба – есть огромная неожиданность, – Don Balon
Зинедін Зидан / ФК Реал Мадрид

Экс-наставник Реала Зинедин Зидан может возглавить одного из 4 европейских грандов.

Зинедин Зидан может вернуться к тренерской работе в ближайшее время. По информации Don Balon, на француза охотятся 4 европейских топ-клуба.

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Речь идет о Баварии, которая показывает не самые лучшие результаты под руководством Нико Ковача, Манчестер Юнайтед, где Жозе Моуринью также под большой угрозой увольнения, Пари Сен-Жермен, хотя Томас Тухель работает на Парк де Пренс только первый сезон, и наиболее неожиданный вариант – Реал.

Именно в "королевском клубе" Зизу сделал себе имя как тренер, выиграв три раза подряд Лигу чемпионов, чего не удавалось ни одному специалисту. Летом этого года Зинедин по собственному желанию подал в отставку, а на его место пришел Хулен Лопетеги, которого уже уволили.

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