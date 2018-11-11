Зідан цікавить 4 європейські топ-клуби – є величезна несподіванка, – Don Balon

Екс-наставник Реала Зінедін Зідан може очолити одного з 4 європейських грандів.

Зінедін Зідан може повернутись до тренерської роботи вже найближчим часом. За інформацією Don Balon, на француза полюють 4 європейські топ-клуби.

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Мова йде про Баварію, яка показує не найкращі результати під орудою Ніко Ковача, Манчестер Юнайтед, де Жозе Моурінью також під великою загрозою звільнення, Парі Сен-Жермен, хоча Томас Тухель працює на Парк де Пренс лише перший сезон, і найбільш неочікуваний варіант – Реал.

Саме у "королівському клубі" Зізу зробив собі ім'я як тренер, вигравши тричі поспіль Лігу чемпіонів, чого не вдавалось жодному фахівцю. Влітку цього року Зінедін за власним бажанням подав у відставку, а на його місце прийшов Хулен Лопетегі, якого вже звільнили.

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