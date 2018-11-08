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Виктория Пльзень – Реал – 0:5 – видео голов и обзор матча

09:12 31 Читати українською
Виктория Пльзень – Реал – 0:5 – видео голов и обзор матча
Виктория Пльзень – Реал – 0:5 – видео голов и обзор матча / EFE

Мадридский Реал разгромил Викторию Пльзень в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча.

Все вопросы касательно победителя встречи "сливочные" сняли еще в первом тайме. Голы Карима Бензема (дважды), Каземиро и Гарета Бейла до перерыва сделали счет неприличным.

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Во втором тайме почин партнеров поддержал Тони Кроос. Немецкий хавбек отличился забитым мячом на 67-й минуте поединка, установив окончательный результат.

Лига чемпионов. Групповой этап, 4 тур

Виктория – Реал Мадрид – 0:5

Голы: Бензема, 21, 37, Каземиро, 23, Бейл, 40, Кроос, 67

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Лига чемпионов4 турСтадіон Пльзні (Пльзень)

Виктория Пльзень - Реал Мадрид: Среда 07 ноября 2018

Виктория Пльзень
Матч окончен
0 : 5
Реал Мадрид
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Лига чемпионов Реал Мадрид Реал Мадрид Виктория Пльзень Виктория Пльзень Видеоновости Виктория Пльзень - Реал Мадрид
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