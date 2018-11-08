Виктория Пльзень – Реал – 0:5 – видео голов и обзор матча

Лига чемпионов — 04:10 4230
-
Манчестер Сити – Шахтер: Гвардиола как знак исторического позора в матче ЛЧ, крутой Зинченко передает привет
-
Від ворога Ібри і хет-трика за Реал до екзотики з українцем – зліт і падіння великого великого ван дер ВаартаИспания — 7 нояб 375
-
Частный самолет, нежелание платить налоги и обманутый Реал – невероятные подробности трансфера Мбаппе в ПСЖФранция — 7 нояб 1000
-
Манчестер Сити – Шахтер: Зинченко и еще 4 футболиста, которые играли за обе командыЛига чемпионов — 7 нояб 2208
-
Наполи и ПСЖ расписали яркую ничью в Лиге чемпионовЛига чемпионов — 7 нояб 526
Все новости