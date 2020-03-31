УЕФА не будет вмешиваться во внутренние турниры – ассоциации должны выполнить только одно требование

Вице-президент УЕФА Микеле Ува заявил, что союз не планирует навязывать директивное решение по выходу из кризиса.

"Каждая ассоциация сама сможет принимать решения относительно своих чемпионатов, назначать даты, определять чемпиона и тех, кто будет повышен или понижен в классе.

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УЕФА только назначит дату, до которой нужно будет предоставить списки команд, которые квалифицировались в следующий сезон еврокубков", – приводит слова вице-президента AS.

Напомним, что практически все национальные чемпионаты в Европе, за исключением Беларуси, прерваны из-за пандемии коронавируса. Отметим, что УЕФА до сих пор официально не перенес дату проведения предварительного квалификационного раунда Лиги чемпионов, который должен стартовать в июле.

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