Ювентус, Барселона и Реал примут участие в Лиге чемпионов сезона 2021/22, сообщает Eurosport.

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Именно эти три клуба не отказались от участия в скандальной Суперлиге, поэтому УЕФА рассматривал возможность исключения их из ЛЧ. Руководство туринского клуба уже получило официальное разрешение на игру в Лиге чемпионов.

Напомним, в апреле 12 клубов объявили о создании Суперлиги. Правда, проект просуществовал чуть двое суток. Из-за массовых акций протеста фанатов и угрозы санкциями от УЕФА Арсенал, Ливерпуль, Тоттенхэм, Манчестер Сити, Челси, Манчестер Юнайтед, Атлетико, Интер и Милан вышли из Суперлиги. Барселона, Реал и Ювентус аналогичного заявления не сделали до сих пор.

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