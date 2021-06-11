"Они похожи на подростков, которых не пригласили на вечеринку", – Чеферин насмехается над основателями Суперлиги
Президент УЕФА Александр Чеферин давит на руководство Реала, Барселоны и Ювентуса.
"Иногда мне кажется, что эти три клуба похожи на детей, которые длительное время прогуливают школу.
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Их не приглашают на вечеринки по случаю дней рождения, и затем они пытаются попасть на вечеринку с полицией", – цитирует Чеферин gianlucadimarzio.
Напомним, в апреле 12 клубов объявили о создании Суперлиги. Правда, проект просуществовал чуть двое суток. Из-за массовых акций протеста фанатов и угрозы санкциями от УЕФА Арсенал, Ливерпуль, Тоттенхэм, Манчестер Сити, Челси, Манчестер Юнайтед, Атлетико, Интер и Милан вышли из Суперлиги. Барселона, Реал и Ювентус аналогичного заявления не сделали до сих пор.
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