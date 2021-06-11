Бути першим завжди почесно. Коли Риму серед одинадцяти європейських міст випала честь дати старт чемпіонату Європи, це сприймалося, як велике досягнення. Зараз у цьому куди більше символізму. Саме Італія чи не найбільше на континенті постраждала від коронавірусу. Поєдинок "Скуадри Адзурри" стане наймасовішим публічним заходом на Апеннінах за останні півтора року. Трибуни культового Стадіо Олімпіко дозволили заповнити на 25%, що становить майже 16 тисяч глядачів. Вони стануть свідками грандіозного свята. Матч-відкриття Євро-2020 Туреччина – Італія відбудеться вже сьогодні, 11 червня. Стартовий свисток пролунає о 22:00. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

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Від Роберто Манчіні не чекали такого блискавичного успіху. Фахівець мав поступово перебудувати команду, змити ганьбу від невиходу на ЧС-2018, а вже потім замахнутися на щось велике. Ситуація склалася трохи інакше. Італія виграла усі 10 матчів у кваліфікації на Євро-2020, поточна безпрограшна серія налічує 27 поєдинків... Зворотний бік таких результатів – тиск, під яким опинилася команда. Уболівальникам не потрібно багато, щоб повірити у казку. Тепер тіфозі чекають від своїх улюбленців дива. Італійська преса та експерти не соромляться говорити про амбіції виграти Євро-2020, хоча в рейтингах букмекерів та статистичних моделей підопічні Роберто Манчіні в черзі за трофеєм переважно ближче до десятого місця.

Ця збірна Італії практично ніколи не відходить від формації 1-4-3-3 з дуже активними флангами атаки. Центрфорварда зазвичай грає Чіро Іммобіле, але це зовсім не той гравець, якого ми звикли бачити в Лаціо. Чіро виконує великий об'єм роботи та створює моменти і простір для партнерів. Відтак Іммобіле мало забиває, але у команди загалом з цим проблем немає. За час роботи Манчіні голами відзначалися понад два десятки футболістів, а з такими майстрами на флангах, як Інсіньє, К'єза та Берарді, "мовчанка" головного форварда – не проблема. Зрештою, завжди можна випустити Белотті, який більше націлений на ворота. Загалом у Італії збалансована команда. Тут є молоді й спраглі до великих перемог зірочки та загартовані у боях сенатори з досвідом гри у фіналах ЛЧ (для Жоржінью навіть успішним).

Подібна ситуація і у Туреччини. Шенол Гюнеш підхопив команду після Мірчі Луческу, який теж не кваліфікувався на російський мундіаль. Нинішній тренер Динамо почав підпускати до складу молодь, а наступник продовжив цей процес. У результаті, турки постали бойовим колективом, який у відборі набрав чотири очки у матчах з чинними чемпіонами світу – французами. Хоча останнім це не завадило вийти на Євро-2020 з першого місця у групі. У підопічних Шенола Гюнеша є помітна проблема – невміння "закривати" вже виграні матчі. Це призводить до втрати перемоги не лише над грандами на кшталт Німеччини або Хорватії, а й над скромними латвійцями.

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Тактично Туреччина гнучкіша за свого сьогоднішнього суперника. Єдиним незмінним елементом залишається ставка на оборону з блискавичними виходами в контратаки. Базова схема 1-4-2-3-1 легко може трансформуватися у 1-4-4-2. Ба більше, якщо цього вимагає ситуація, Гюнеш без зайвих проблем може зіграти з трьома центральними захисниками і трьома форвардами. Однак за потреби команда цілком здатна зіграти першим номером. Виконавці для цього є. Майже половина заявки – це гравці із топ-чемпіонатів Європи. Переважно з провідних команд. Передусім потрібно остерігатися креативного Хакана Чалханоглу та наддосвідченого Бурака Їлмаза. Але й без цих двох знайдуться ті, хто може шокувати Італію.

Кадрова ситуація

Номінальні господарі (парадоксально, але мова про турків) не мають жодних проблем і готові вийти на газон Стадіо Олімпіко в оптимальному складі. Натомість у Роберто Манчіні не все ідеально. Вже двічі довелося робити зміни у фінальній заявці. На початку червня повернувся додому Стефано Сенсі. Хавбек Інтера цілком міг сьогодні опинитися у стартовому складі. У Маттео Пессіни, який його замінив, подібних перспектив значно менше. Друга втрата Італії сталася взагалі лише вчора. Лоренцо Пеллегріні також травмувався, тому екстрено повернули у збірну Гаетано Кастровіллі. Також гру пропустить один з лідерів команди Марко Верратті. Півзахисник ПСЖ навіть вечірнє тренування проводив під наглядом лікарів та окремо від партнерів.

Туреччина – Італія: орієнтовні склади

Туреччина: Чакир – Челік, Деміраль, Сьоюнджу, Мераш – Йокушлу, Туфан – Ундер, Чалханоглу, Кенан – Їлмаз

Італія: Доннарумма – Флоренці, Бонуччі, К'єлліні, Спінаццола – Барелла, Локателлі, Жоржінью – Берарді, Іммобіле, Інсіньє

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Туреччина – Італія: слова перед матчем

Леонардо Бонуччі: "Ми чекали рік цього чемпіонату Європи, і нам не терпиться почути, як 15 тисяч осіб співають державний гімн. Футбол з уболівальниками на стадіоні – це інший вид спорту. Ми хочемо пройти весь шлях. У інших збірних більше досвіду, але ми можемо грати, з ким завгодно. У нас немає Ромелу Лукаку або Кріштіану Роналду. Наша сила – це команда".

Хакан Чалханоглу: "Я б зустрівся з Італією ще разок, у фіналі. Звісно! Але вже сюди потрапити було непросто, а тепер хочемо затриматися тут надовше. Постараємося показати на полі все, що вміємо. У Італії хороші гравці, хороший тренер, але це все є і в нас. Думаю, вийде чудовий матч. Хочемо показати свою майстерність і перемогти".

Шенол Гюнеш: "Ми пишаємося тим, що беремо участь в цьому турнірі і граємо в стартовому матчі. У кожній дебютній грі є сюрпризи, і я сподіваюся, що ми зможемо їх влаштувати. Результат першого матчу важливий – нічия або перемога можуть створити плутанину в групі. Хочу побачити нашу силу. Навіть якщо ми програємо, важливо грати добре. Участь у Євро – успіх, але на цьому все не може закінчитися!"

Роберто Манчіні: "Туреччина – сильна команда, тому що їхні гравці вправні технічно і фізично сильні. Вони сильно спрогресували. Те ж саме буде зі Швейцарією та Уельсом. Ця група досить складна. В такому турнірі ви навряд чи знайдете слабкі команди. Бажання бути головними героями на цьому Євро величезне, але в стартовому матчі потрібно грати безтурботно, і ми можемо це".

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Букмекери відвертим фаворитом протистояння вважають не номінальних, а справжніх господарів Стадіо Олімпіко. Коефіцієнт на Італію – мізерні 1,20. На Туреччину дають щонайменше вдвічі більше. Можна очікувати, що видовищного футболу ми не побачимо. Обидві команди славляться надійною обороною. Підопічні Манчіні взагалі можуть похизуватися "сухою" серією в останніх восьми матчах. Окрім того, "Скуадра Адзурра" для старту на Євро-2020 отримала історично зручного суперника. Апеннінці провели проти Туреччини 10 поєдинків – жодної поразки при семи перемогах і трьох нічиїх.

Мотивації зламати сумну традиції туркам може додати політичний підтекст. У квітні розгорівся скандал на рівні вищого керівництва країн. Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі відкрито назвав президента Туреччини Реджепа Едрогана диктатором. Послу Італії довелося давати пояснення. Від Драгі вимагали вибачень, але він на це так і не пішов. Зрештою, на матчі Туреччина – Італія політикам побачитися не вдасться. Очікується, що Едроган не буде присутнім на грі, а італієць у цей час перебуватиме у Великобританії на саміті G7.

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