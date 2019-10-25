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Тер Штеген боится повторения провалов Барселоны в двух последних розыгрышах Лиги чемпионов

22:59 30 Читати українською
Тер Штеген боится повторения провалов Барселоны в двух последних розыгрышах Лиги чемпионов
Марк-Андре тер Штеген / Reuters

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген вспомнил неожиданные вылеты каталонцев от Ромы и Ливерпуля в предыдущих сезонах Лиги чемпионов.

"Эти результаты были связаны не с тактикой, а психологией. Необходимо глубже изучить эти психологические вопросы. Вот почему я бы никогда не сказал, что подобное не повторится с нами.

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Всех мы как онемели, так как этому не было никакого объяснения. Ты спрашиваешь себя: "Как я могу четко объяснить то, что мы не прошли в следующий раунд после победы в первом матче 3:0?" – поделился тер Штеген в интервью 11 Freunde.

Напомним, в сезоне 2017/18 Барселона вылетела от Ромы в 1/4 финала (4:1 дома и 0:3 на выезде), а через год повторила ошибку в противостоянии с Ливерпулем на стадии полуфинала (3:0 и 0:4) .

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Испания Марк-Андре тер Штеген Марк-Андре тер Штеген Барселона Барселона Лига чемпионов
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