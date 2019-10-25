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Тер Штеген боїться повторення провалів Барселони у двох останніх розіграшах Ліги чемпіонів

22:59 191 Читать на русском
Тер Штеген боїться повторення провалів Барселони у двох останніх розіграшах Ліги чемпіонів
Марк-Андре тер Штеген / Reuters

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген пригадав несподівані вильоти каталонців від Роми та Ліверпуля у попередніх сезонах Ліги чемпіонів.

"Ці результати були пов'язані не з тактикою, а психологією. Необхідно глибше вивчити ці психологічні питання. Ось чому я б ніколи не сказав, що подібне не повториться з нами.

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Всіх нас наче заціпило, тому що цьому не було ніякого пояснення. Ти питаєш себе: "Як я можу чітко пояснити те, що ми не пройшли в наступний раунд після перемоги в першому матчі 3:0?" – поділився тер Штеген в інтерв'ю 11 Freunde.

Нагадаємо, у сезоні 2017/18 Барселона вилетіла від Роми у 1/4 фіналу (4:1 вдома і 0:3 на виїзді), а через рік повторила помилку у протистоянні з Ліверпулем на стадії півфіналу (3:0 і 0:4).

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Іспанія Марк-Андре тер Штеген Марк-Андре тер Штеген Барселона Барселона Ліга чемпіонів
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