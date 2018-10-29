Судьба Лопетеги в руках клуба, пережившего ужасы после погрома от Барселоны – два самоубийства и страшная болезнь

Хулен Лопетеги может провести сегодня последний поединок у руля Реала, если не обыграет скромную чешскую Викторию. Команда из Пльзени пережила настоящее потрясение после встречи с другим испанским грандом – Барселоной.

Виктория Пльзень постепенно превращается в одну из классических команд Лиги чемпионов, пробившись в групповой этап турнира в пятый раз за последние шесть лет. Дебют чешского клуба в престижнейшем еврокубке пришелся на сезон 2011/12, когда Виктория попала в один квартет с Барселоной. Чехи дважды уступили "блаугранас", а особенно болезненным для них оказался домашний погром от каталонцев (0:4), когда Лео Месси оформил хет-трик.

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Из четырех защитников Виктории, которые настрадались от аргентинского гения, судьба пожалела только Давида Лимберски. Франтишек Райторал и Давид Быстронь покончили жизнь самоубийством, а Мариан Чишовски был поражен страшным недугом – боковым амиотрофическии склерозом.

39-летний Чишовски до сих пор числится как игрок чешского клуба, однако на футбольном поле он не появлялся с 1 апреля 2014-го. Виктория никогда не забывала о страшной ситуации своего игрока. По окончании сезона 2014/15 одноклубники посвятили ему триумф в национальном первенстве. "Я – сильный человек, но мне очень обидно за Чишовски. Мне сложно сдерживать слезы. Если бы моя воля, я сразу вручил бы Мариану трофей, на который ждал 32 года", – сказал тогдашний наставник Виктории Мирослав Коубек.

На церемонии нагродження игроки Виктории одели футболки с 32-м номером и именем Чишовски. С помощью близких тяжело болен футболист также появился на поле, доведя до слез тронутых фанов клуба с Пльзени.

На этом драма Виктории не закончилась, наоборот, стало еще хуже. 23 апреля 2017 года самоубийство совершил Франтишек Райторал. Четырехкратный чемпион Чехии в составе "красно-синих", выступая за турецкий Газиантепспор, повесился в собственном доме. "Он находился в хорошем настроении и никогда не рассказывал о своих проблемах. Я понятия не имею, почему Франтишек так поступил", –прокомментировал трагедию своего футболиста президент Коняспора Ибрагим Кизил.

Менее чем через месяц футбольную семью Виктории всколыхнул еще один ужас. Давид Быстронь, который выступал за пльзенский клуб с 2009 по 2012-й годы, также покончил с собой. Футболист был найден повешенным в собственном доме в швейцарском городе Иланц. Быстронь оставил прощальную записку, а чешские СМИ потом писали, что экс-игрок Виктории мог решиться на самоубийство из-за финансовых проблем.

Интересно, что в ноябре 2011 года Быстронь не прошел допинг-тест после матча Лиги чемпионов против БАТЭ (1:0). В крови игрока был найден метамфетамин. Давид получил дисквалификацию на два года, а Виктория решила разорвать с ним контракт.

Давид Лимберски – единственный представитель обороны Виктории с сезона 2011/12, который избежал удивительного проклятия. Однако опытный 35-летний игрок, которого в начале карьеры сравнивали с Павлом Недведом, нередко попадал в скандальные истории. В 2015 году Лимберски едва не погиб, попав в ДТП на своем Бентли. Уже в больнице полиция выяснила, что Давид находился в состоянии алкогольного опьянения. "Я поступил просто ужасно. Моем поведению нет оправдания", – написал Лимберски в социальных сетях.