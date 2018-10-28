Доля Лопетегі в руках клубу, який пережив жахіття після погрому від Барселони – два самогубства та страшна хвороба

Хулен Лопетегі може провести сьогодні останній поєдинок біля керма Реала, якщо не обіграє скромну чеську Вікторію. Команда з Плзені пережила справжнє потрясіння після зустрічі з іншим іспанським грандом – Барселоною.

Вікторія Плзень поволі перетворюється на одну з класичних команд Ліги чемпіонів, пробившись у груповий етап турніру вп'яте за останні шість років. Дебют чеського клубу у найпрестижнішому єврокубку припав на сезон 2011/12, коли Вікторія потрапила до одного квартету з Барселоною. Чехи двічі поступились "блаугранас", а особливо болючим для них виявився домашній погром від каталонців (0:4), коли Лео Мессі оформив хет-трик.

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Із чотирьох оборонців Вікторії, які настраждались від аргентинського генія, доля пошкодувала лише Давіда Лімберскі. Франтішек Райторал та Давід Бистронь покінчили життя самогубством, а Маріан Чишовскі був вражений страшним недугом – бічним аміотрофічним склерозом.

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39-річний Чишовскі досі числиться як гравець чеського клубу, однак на футбольному полі він не з'являвся з 1 квітня 2014-го. Вікторія ніколи не забувала про страшну ситуацію свого гравця. По завершенні сезону 2014/15 одноклубники присвятили йому тріумф у національній першості. "Я – сильний чоловік, але мені дуже прикро через Чишовскі. Мені складно стримувати сльози. Якби моя воля, то я відразу вручив би Маріану трофей, на який чекав 32 роки", – сказав тодішній наставник Вікторії Мірослав Коубек.

На церемонії нагородження гравці Вікторії надягнули футболки з 32-м номером та іменем Чишовскі. З допомогою близьких важко хворий футболіст також з'явився на полі, довівши до сліз зворушених фанів клубу з Плзені.

На цьому драма Вікторії не завершилась, навпаки, стало ще гірше. 23 квітня 2017 року самогубство вчинив Франтішек Райторал. Чотириразовий чемпіон Чехії у складі "червоно-синіх", виступаючи за турецький Газіантепспор, повісився у власному помешканні. "Він перебував у хорошому гуморі та ніколи не розповідав про свої проблеми. Я поняття не маю, чому Франтішек так вчинив", – прокоментував трагедію свого футболіста президент Коняспора Ібрагім Кізіл.

Менш ніж через місяць футбольну родину Вікторії сколихнуло ще одне жахіття. Давід Бистронь, який виступав за плзеньський клуб з 2009 по 2012-й роки, також наклав на себе руки. Футболіст був знайдений повішеним у своєму будинку в швейцарському місті Іланц. Бистронь залишив прощальну записку, а чеські ЗМІ згодом писали, що екс-гравець Вікторії міг наважитись на самогубство через фінансові проблеми.

Цікаво, що у листопаді 2011 року Бистронь не пройшов допінг-тест після матчу Ліги чемпіонів проти БАТЕ (1:0). У крові гравця був знайдений метамфетамін. Давід отримав дискваліфікацію на два роки, а Вікторія вирішила розірвати з ним контракт.

Давід Лімберскі – єдиний представник оборони Вікторії з сезону 2011/12, який уникнув дивного прокляття. Однак досвідчений 35-річний гравець, якого на початку кар'єри порівнювали з Павелом Недведом, нерідко потрапляв у скандальні історії. У 2015 році Лімберскі ледь не загинув, потрапивши у ДТП на своєму Бентлі. Вже у лікарні поліція з'ясувала, що Давід перебував у стані алкогольного сп'яніння. "Я вчинив просто жахливо. Моїй поведінці немає виправдання", – написав Лімберскі у соціальних мережах.