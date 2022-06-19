Межсезонье традиционно богато выставочными матчами. Один из них накануне прошел в США.

На стадионе Интера Майами бывшие звезды сборной Бразилии – Роналдинью и Роберто Карлос – собрали друзей, чтобы выяснить, чья команда сильнее. Победу одержала команда защитника со счетом 12:10.

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Значительно ярче ожидаемо играла команда Роналдиньо, которому активно помогали Пауло Дибала и Винисиус Жуниор. Это трио в первом тайме творило на поле настоящую магию. После перерыва вингер Реала сыграл еще и за другую команду. Среди друзей Роберто Карлоса следует отметить Кафу. Экс-защитник Ромы и Милана внезапно стал бомбардиром.

Команда Роналдиньо: Игита, Алдаир, Рафа Маркес, Лугано, Роналдиньо, Дибала, Погба, Матюиди, Рау Алехандро, Винисиус Жуниор, Клюйверт.

Команда Роберто Карлоса: Миммо Конте, Р. Карлос, Кафу, Милитао, Видаль, Вальдеррама, Ривалдо, Альфонсо Дэвис, Фалькао, Нани, Трезеге.