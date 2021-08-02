"Все эти дни я нахожусь с сыном в Португалии в качестве представителя семьи. Побывал на встрече с руководством Бенфики, которая два года следила за выступлениями Романа, присутствовал, когда он проходил тестирование. Кстати, к нему проявляли интерес еще несколько именитых клубов, в частности, немецкий Байер, однако Гент, которому принадлежал сын, все же предпочел Бенфику.

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Сыграет ли Яремчук в матче 3-го квалификационного раунда против московского Спартака? Сложно сказать. Роман очень хочет сыграть в Москве, однако он успел провести в Бенфике только одно занятие. Поэтому все будет зависеть от решения тренерского штаба", – поделился отец Яремчука в комментарии meta-ratings.

Напомним, Бенфика приобрела Романа Яремчука за 17 млн евро. Форвард подписал контракт с португальцами на 5 лет. Потенциальная возможность дебютировать в Романа будет с московским Спартаком уже 4 августа в Москве, ответный матч запланирован на 10 число.

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