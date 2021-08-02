"Всі ці дні я перебуваю з сином в Португалії в ролі представника сім'ї. Побував на зустрічі з керівництвом Бенфіки, яка два роки стежила за виступами Романа, був присутній, коли він проходив тестування. До речі, до нього виявляли інтерес ще кілька іменитих клубів, зокрема, німецький Байєр, проте Гент, якому належав син, все ж віддав перевагу Бенфіці.

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Чи зіграє Яремчук в матчі 3-го кваліфікаційного раунду проти московського Спартака? Складно сказати. Роман дуже хоче зіграти в Москві, проте він встиг провести в Бенфіці лише одне заняття. Тому все буде залежати від рішення тренерського штабу", – поділився батько Яремчука у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, Бенфіка придбала Романа Яремчука за 17 млн євро. Форвард підписав контракт з португальцями на 5 років. Потенційна можливість дебютувати у Романа буде з московським Спартаком вже 4 серпня у Москві, матч-відповідь запланований на 10 число.

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