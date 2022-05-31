Наибольшее представительство в символической сборной имеют оба финалиста – по четыре. Интересная деталь заключается в том, что в команду попали только игроки Реала и футболисты команд, вылетевших от Мадрида в плей-офф.

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Голкипер: Тибо Куртуа (Реал)

Защитники: Трент Александр-Арнольд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк (все – Ливерпуль), Антонио Рюдигер (Челси)

Полузащитники: Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), Фабиньо (Ливерпуль), Лука Модрич (Реал)

Нападающие: Килиан Мбаппе (ПСЖ), Винисиус Жуниор, Карим Бензема (оба – Реал)

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