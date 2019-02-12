ПСЖ без Неймара против феерического МЮ Сульшера и битва равных соперников в Риме – анонс первых матчей 1/8 финала ЛЧ

"Футбол 24" анонсирует матчи вторника 1/8 финала Лиги чемпионов, в которых Манчестер Юнайтед принимает ПСЖ, а Порту гостит у Ромы.

Манчестер Юнайтед – Пари Сен-Жермен

12 февраля, 22:00. Манчестер, Олд Траффорд

Телетрансляция на канале Футбол 1, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

В декабре после жеребьевки 1/8 финала прокатилась волна насмешек относительно шансов Манчестер Юнайтед в этой паре, хотя обе команды без проблем прошли групповой раунд. ПСЖ отводили роль явного фаворита, а возможные сенсационные варианты в пользу "дьяволов" искали с микроскопом. Насколько же все с тех пор изменилось – английский гранд полностью обновил лицо, а ПСЖ потерял ключевых исполнителей.

Уле Гуннар Сульшер занял место Жозе Моуринью, нашел подход к футболистам вне поля и сделал ставку на их сильные стороны в игре. Состав Юнайтед с новым тренером почти не изменился, однако команда выиграла 10 из 11 матчей под руководством норвежца и запрыгнула в топ-4 АПЛ. Конечно, МЮ сейчас не выглядит машиной для побед, но и от трусливой осенней игры и недовольных исполнителей не осталось следа.

Пари Сен-Жермен за этот период наоборот ослаб. Дело не в первом поражении в чемпионате, или неожиданном вылете из Кубка лиги – парижане потеряли двух лидеров. В январе снова травмировали Неймара, а в этот уик-энд получил повреждение Эдинсон Кавани. Весь бомбардирский долг упал на плечи Килиана Мбаппе. Просядет и творческая работа на поле, ведь Неймар обеспечивал отличное движение мяча из глубины.

ПСЖ до сих пор стоит воспринимать фаворитом пары, но в домашней игре Манчестер Юнайтед не проигрывает. Уле Гуннар Сульшер не должен отказаться от смелого футбола, Томас Тухель также, что обещает результативный матч на Олд Траффорд. Прогноз – голевая ничья 2:2.

Розквіт Погба, голи Решфорда та сміливий МЮ. Чому результати "дияволів" погіршаться, але Сульшер – молодець

Травмированные: Дармиан, Валенсия – Неймар, Кавани, Менье

Ориентировочные составы

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Янг, Линделеф, Джонс, Шоу – Эррера, Матич, Погба – Лингард, Рашфорд, Марсьяль.

Пари Сен-Жермен: Буффон – Керер, Силва, Кимпембе – Алвес, Маркиньос, Верратти, Ди Мария, Бернат – Дракслер, Мбаппе.

Рома – Порту

12 февраля, 22:00. Рим, Олимпико

Телетрансляция на канале Футбол 2, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Рома в кризисе, однако жребий подарил им легчайшего из возможных соперников в 1/8 финала Лиги чемпионов. Статус полуфиналиста предыдущего розыгрыша не дает итальянской команде никаких преимуществ – сейчас шансы Порту на выход в четвертьфинал не намного хуже. Противостояние вызывает наименьший зрительский интерес на этой стадии турнира.

"Волки" идут на 6 месте в Серии А, демонстрируя откровенно посредственный футбол. Январские 1:7 в Кубке Италии от Фиорентины не выдерживают никакой критики, как и 3:3 в чемпионате с Аталантой. Эйсебио Ди Франческо не хочет подавать в отставку, однако все идет именно к этому. Деятельность Мончи в Риме вызывает не меньше вопросов. Спасти их может повторный дальний проход в Лиге чемпионов. Нужны приверженность жребия и удача – пока все это, иначе Рома не вышла бы и в плей-офф еврокубка.

Порту не проигрывает в чемпионате с октября, но две ничьи в последних турах поставили лидерство Примейры под угрозу – лишь одно очко преимущества над конкурентами. "Драконы" без проблем прошли самую слабую группу Лиги чемпионов, а теперь должны навязать борьбу за попадание в следующий раунд. Они никогда не проигрывали Роме в еврокубках. Помешать успеху может отсутствие двух важных игроков атаки: травмированного Марега и дисквалифицированного Короны.

Прогноз на римский поединок – 3:1 в пользу хозяев.

Дисквалифицированные: нет – Корона

Травмированные: Шик, Перотти, Ольсен (под вопросом), Ундер – Марега

Ориентировочные составы

Рома: Миранте – Флоренци, Фасио, Манолас, Коларов – Кристанте, де Росси – Дзаньоло, Пеллегрини, Эль-Шаарави – Джеко.

Порту: Касильяс – Милитау, Фелипе, Пепе, Теллес – Эррера, Данилу, Торрес – Отавиньо, Тикиньо, Браими.