ПАОК Хачериди и Шахова получит 1 млн евро, если пройдет Спартак в Лиге чемпионов

Президент ПАОКа Иван Саввиди пообещал футболистам команды солидные премиальные за проход московского Спартака в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов.

Скандально Саввиди заплатит солидное вознаграждение, если его команда пройдет в следующий раунд Лиги чемпионов.

По информкациею Betfootball.gr, президент ПАОКа заплатит 1 млн евро футболистам греческой команды, если они пройдут Спартак.

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К слову, Саввиди уже использовал аналогичный метод стимулирования команды перед поединком против Базеля во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов, однако сумма премиальных была меньше.

Матч Спартак – ПАОК состоится во вторник, 14 августа.

Первый матч закончился со счетом 3:2 в пользу греков.

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