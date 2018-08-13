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ПАОК Хачериди и Шахова получит 1 млн евро, если пройдет Спартак в Лиге чемпионов

15:22 11 Читати українською
ПАОК Хачериди и Шахова получит 1 млн евро, если пройдет Спартак в Лиге чемпионов
Иван Саввиди / фото ФК ПАОК

Президент ПАОКа Иван Саввиди пообещал футболистам команды солидные премиальные за проход московского Спартака в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов.

Скандально Саввиди заплатит солидное вознаграждение, если его команда пройдет в следующий раунд Лиги чемпионов.

По информкациею Betfootball.gr, президент ПАОКа заплатит 1 млн евро футболистам греческой команды, если они пройдут Спартак.

Спартак – ПАОК: Хачериди и Шахов попали в заявку греков на матч

К слову, Саввиди уже использовал аналогичный метод стимулирования команды перед поединком против Базеля во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов, однако сумма премиальных была меньше.

Матч Спартак – ПАОК состоится во вторник, 14 августа.

Первый матч закончился со счетом 3:2 в пользу греков.

"Таке буває тільки у фільмах Клінта Іствуда". Хто такий Іван Саввіді – скажений прихильник Путіна, який атакував арбітра і зірвав чемпіонат Греції

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Спартак Москва - ПАОК: Вторник 14 августа 2018

Спартак Москва
до матча
1
дн
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4
час
:
54
мин
ПАОК
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Иван Саввиди Спартак Москва - ПАОК Евгений Хачериди Евгений Хачериди Евгений Шахов Евгений Шахов ПАОК ПАОК Лига чемпионов
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