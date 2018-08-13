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ПАОК Хачеріді та Шахова отримає 1 млн євро, якщо пройде Спартак в Лізі чемпіонів

15:22 667 Читать на русском
ПАОК Хачеріді та Шахова отримає 1 млн євро, якщо пройде Спартак в Лізі чемпіонів
Іван Саввіді / фото: ФК ПАОК

Президент ПАОКа Іван Саввіді пообіцяв футболістам команди солідні преміальні за прохід московського Спартака в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів.

Скандальновідомий Саввіді заплатить солідну винагороду, якщо його команда пройде у наступний раунд Ліги чемпіонів.

За інформкацією Betfootball.gr, президент ПАОКа заплатить 1 млн євро футболістам грецької команди, якщо вони пройдуть Спартак.

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До слова, Саввіді вже використовував аналогічний методи стимулювання команди перед поєдинком проти Базеля в другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів, проте сума преміальних була меншою.

Матч Спартак – ПАОК відбудеться у вівторок, 14 серпня.

Перший матч закінчився з рахунком 3:2 на користь греків.

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Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Спартак Москва - ПАОК: Вівторок 14 серпня 2018

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Іван Саввіді Спартак Москва - ПАОК Євген Хачеріді Євген Хачеріді Євген Шахов Євген Шахов ПАОК ПАОК Ліга чемпіонів
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