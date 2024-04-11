Отличиться голом на 94-й минуте в ворота бывшей команды, за которую провел семь сезонов – такое случается нечасто. А что говорить, если это удалось вратарю?

Март Поом был послом Эстонии в Европе. Крошечную страну, которая только обрела независимость, публика воспринимала как неизвестное образование, которое продолжает сохранять унизительную связь с СССР. Крепкий вратарь стал первым эстонцем в английской Премьер-лиге и не раз акцентировал внимание на своем происхождении: "Пожалуйста, уважайте нашу страну. Не называйте меня россиянином, я – эстонец".

Март идеально выполнял просветительскую роль в футбольном мире. Образованный, взвешенный, школьный золотой медалист со светлой головой. Однако для того, чтобы стать хорошим вратарем этого недостаточно.

Март Поом приходил в зал в 6:30 утра. К тому времени, пока там появлялась вся команда, он индивидуально занимался, а после общего занятия он все еще тренировался, – рассказывал о партнере экс-игрок Дерби Каунти Адам Мюррей.

Несмотря на успехи в школе и учебу на экономическом факультете Таллиннского технического университета, Поом видел себя в спорте. Дилемма заключалась только в одном – футбол или баскетбол. Казалось бы замечательный рост (195 сантиметров) должен был приблизить парня к баскетболу, однако он выбрал футбол. В определенной степени это был выбор без выбора.

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"Я был ребенком советской эпохи. Вчетвером – мама, папа, я и моя сестра Катрин – мы жили в двухкомнатной квартире в обычной девятиэтажке. Дети моего времени имели плохие условия, никаких вариантов и соблазнов, кроме спорта. Мой футбольный тренер Роман Убакиви был требовательным и я просто не решался сказать ему "нет". Ежедневно я приносил маме свою грязную одежду, а ей приходилось отмывать болото и кровь. Но ни разу я не слышал замечаний от нее, только поддержку. Любовь к работе и порядку у меня от мамы", – вспоминал Март.

Другое дело – отец. Отношения с сыном у него не складывались. В воспоминаниях Марта папа был образованным человеком, который не умел бороться с соблазнами. Из-за проблем с алкоголем Поом-старший ушел из семьи, а когда Марту исполнилось 23, отца не стало. Он так и не дождался успехов Марта в Англии.

Отец заявил, что я буду никем. Я бы никогда не сказал этого своим ребятам. Но я простил папе эти слова. Оглядываясь назад, возможно, я благодарен ему за это. Хотя, когда ребенка унижают и не верят в него – это большой удар. Видимо, именно из-за того, что папа сказал, я зашел так далеко, ведь я тайно хотел показать ему, на что способен, – говорил Март.

Из-за переезда с Эстонии Поому пришлось забросить учебу в университете. Однако впереди открывались немалые перспективы. Сначала финский КуПС, затем швейцарский Виль, а тогда – Портсмут. Первый опыт в Британии был не очень удачным – киперу не продлили действие разрешения на работу, поэтому он вернулся в родную Флору. Зато в 1997-м Март во второй раз едет в Англию и подписывает контракт с Дерби Каунти. Всю свою дальнейшую карьеру он проведет на Туманном Альбионе.

В Дерби у Поома все сложилось хорошо с первого матча. В дебютном поединке в АПЛ на Олд Траффорд против Манчестер Юнайтед эстонец дважды пропустил, но 12-я команда лиги победила лидера со счетом 3:2. Впрочем, после матча все только и говорили о другом дебютанте – Пауло Ванчопе организовал шедевр в ворота Петера Шмейхеля.

On this day, in 1997, Paulo Wanchope announced himself to the world on his Premier League debut as he scored this solo goal against Manchester United. pic.twitter.com/Yx57vF4Lx2 — Football Tweet  (@Football__Tweet) April 4, 2023

Поом был первым номером Дерби на протяжении шести сезонов в Премьер-лиге. Периодически эстонский кипер вылетал из обоймы – ему изрядно донимали травмы. За время профессиональных выступлений Марту пришлось 13 раз ложиться под нож. Несмотря на такую травматичность, эстонцем серьезно интересовался МЮ. Сэр Алекс Фергюсон искал дублера для Фабьена Бартеза и клубы даже вели переговоры, которые, правда, успехом не увенчались.

В 2002-м Дерби вылетел из АПЛ, однако Поом остался в команде. Только финансовые проблемы заставили клуб расстаться с вратарем – Март пошел на повышение в Сандерленд. Впрочем команда Мика Маккарти считалась бесспорным аутсайдером и вылетела во второй дивизион. Вскоре Поом и Дерби встретились в Чемпионшипе.

Бывшего любимца тепло приветствовали на Прайд Парк Стэдиум. Март пропустил на 90-й минуте, а футболисты Дерби мысленно праздновали победу. Но на четвертой компенсированной минуте Сандерленд заработал угловой, а Поом побежал в чужую штрафную площадку.

Happy birthday to Mart Poom - remember his late, late equaliser for Sunderland vs Derby in 2003.



One of the best headers I’ve ever seen!! pic.twitter.com/dfnlMkAU50 — When Football Was Better (@FootballInT80s) February 3, 2024

"Это был особый момент, ведь вратарь не рассчитывает на забитые голы да еще и в ворота своей бывшей команды. Мы проигрывали 0:1, заработали угловой и я посмотрел на скамейку Мика Маккарти – мне сказали идти в атаку. Я не праздновал, а побежал прямо к своим воротам. Это забавно выглядело – я оглядывался, поскольку все игроки преследовали меня, чтобы отпраздновать гол", – вспоминал Поом.

Несмотря на упущенную победу, стадион наградил Марта овациями. Это был знаковый эпизод – болельщики обеих команд аплодировали "Пооминатору". Именно такое прозвище эстонец получил от комментаторов матча, которые были поражены мощным ударом Поома.

После серии травм и игровых спадов 33-летнего Марта Поома подписал Арсенал. Арсен Венгер искал третьего кипера, который сможет стать бэкапом для Йенса Леманна и Мануэля Альмунии.

До речі, вже 20 квітня Арсенал зіграє на виїзді з Вулверхемптоном. Незважаючи на важке протистояння з Баварією на тижні, "каноніри" мають непогані шанси на перемогу. Ліцензійний букмекер GGBET оцінює успіх гостей коефіцієнтом 1,4. Нічия помножить суму ставки на 5,09, а перемога Вулверхемптона оцінюється коефіцієнтом 7,91.

За два года в Арсенале Март провел два поединка: в АПЛ с Портсмутом и в Кубке лиги с Эвертоном. Эстонец отыграл за лондонцев 135 минут и при этом не пропустил.

А еще формально он был частью коллектива Арсена Венгера, который вышел в финал Лиги чемпионов. Март прилетел с командой в Париж, однако Венгер в роли дублера выбрал Альмунию, поэтому Поом не попал в заявку: "На 18-й минуте матча с Барселоной Леманна удалили, он подошел и сел со мной на трибуне. Когда Альмуния выбегал на поле, в моей голове промелькнула мысль: "Это мог быть я".

Даже без участия в финале Лиги чемпионов Март стал футбольной легендой. "В 17 лет я играл за талоны на питание, – рассказывал Поом sport.postimees.ee. – В молодости я возил водку в Финляндию... Если бы меня мотивировали только деньги, я бы ударил по столу в Дерби Каунти, когда Эвертон, МЮ и Ипсвич давали за меня четыре миллиона фунтов. Для меня футбол – это способ самореализации. Ни один игрок не стоит того, чтобы получать, скажем, 100 000 фунтов стерлингов в неделю, каким бы суперталантом он бы не был. Особенно, когда смотришь на то, что происходит в мире вокруг. Но жизнь бывает несправедливой".